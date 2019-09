Hamburg (ots) - Wer TV-Serien liebt, findet bei Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon eine große Auswahl. Fans von Kinofilmen kommen dort aber kaum auf ihre Kosten. Für sie lohnt sich stattdessen ein Besuch in einer Online-Videothek. COMPUTER BILD hat verschiedene Video-Verleiher getestet.



Um das Angebot der Online-Videotheken zu bewerten, bildete COMPUTER BILD einen Warenkorb mit 150 Film- und Serien-Hits. Am besten gefüllt war dieser Korb bei "iTunes" von Apple - hier gab es 142 der 150 Titel zum Kauf und zur Ausleihe. Zum Vergleich: Amazon und Netflix boten im Test vor einem Jahr nur jeweils 20 bis 30 Titel aus dem Warenkorb. Ebenfalls gut sortiert: "Rakuten TV" - dieser Dienst hält 120 Titel aus dem Warenkorb zum Abruf bereit. Mit über 100 Titeln kann sich auch das Angebot von "Chili" sehen lassen. Schlusslicht im Test: "Freenet" - dieser Anbieter hatte lediglich 81 Titel im Angebot.



Im Sehtest zeigte iTunes die höchste Schärfe, die besten Kontraste und natürlichsten Farben. Knapp dahinter rangieren Rakuten TV und Chili, bei denen die Farben etwas natürlicher sein könnten.



Unterm Strich verdiente sich iTunes von Apple aufgrund des üppigen Angebots den Testsieg - dicht gefolgt von Rakuten TV.



Den vollständigen Test der Online-Videotheken lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 21/2019, die ab 27. September 2019 im Handel verfügbar ist.



