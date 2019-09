Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einem Treffen mit Vorstandschef Joachim Wenning auf "Underperform" mit einem Kursziel von 182 Euro belassen. Auch wenn die Tarife stiegen, sei er weniger davon überzeugt davon, dass der Rückversicherer im US-Geschäft kurzfristig zulegen könne, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch von seiner Sicht, wonach die Solvabilitätsquote im dritten Quartal deutlich gesunken sei, rücke er nicht ab./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 07:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 07:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-09-26/15:42

ISIN: DE0008430026