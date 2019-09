FRANKFURT (Dow Jones)--Die TLG Immobilien AG hat eine Call-Option zum Erwerb von 3,0 Prozent der Aktien der Aroundtown SA ausgeübt. Die beiden Wettbewerber wollen sich zusammenschließen. Verkäufer der Anteile ist der Aroundtown-Großaktionär Avisco. Nach dieser Ausübung hält TLG noch eine Call-Option über knapp 2,0 Prozent an Aroundtown, wie TLG mitteilte.

TLG und Aroundtown hatten ihre geplante Fusion am 1. September bekanntgegeben. Dazu hatte TLG mit der Avisco Gruppe eine Vereinbarung über den Kauf eines Aktienpakets in Höhe von 9,99 Prozent des Gesellschaftskapitals für 1,016 Milliarden Euro abgeschlossen. Avisco war per Stand Ende Juni mit 26,9 Prozent an Aroundtown beteiligt.

Zudem schlossen TLG und Avisco eine Optionsvereinbarung über den Erwerb eines weiteren Anteils in Höhe von 4,99 Prozent ab. Diese Call-Option wurde nun teilweise ausgeübt.

September 26, 2019

