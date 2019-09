Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Gea Group nach Vorstellung der Unternehmensziele für 2022 auf "Sell" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Aktienkurs des Anlagenbauers preise eine einwandfreie Umsetzung der Ziele bereits ein, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Sollte Gea das obere Ende der gesteckten Bandbreite erreichen, könnte der Aktienkurs auf 29 Euro klettern. Dies wäre gemessen am aktuellen Kurs nur ein Aufwärtspotenzial von elf Prozent./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 14:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 14:18 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-09-26/15:50

ISIN: DE0006602006