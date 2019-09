London (ots/PRNewswire) - Vorgestellt: die bei Arbeitgebern auf der ganzen Welt begehrtesten Qualifikationen



Die Wharton School und Stanford teilen den Spitzenplatz bei den diesjährigen QS World University Rankings: Global Fulltime MBA 20 (http://www.topuniversities.com/mba-rankings/2020)20 mit nahezu perfekten Reputationsbewertungen von Arbeitgebern. INSEAD, London Business School und HEC Paris werden auch in den Top 10 vertreten, was die globale Verteilung der heute führenden MBA-Programme aufzeigt. Die QS Global MBA Ranking wurde neben QS-Tabellen für Master in Management, Master in Finance, Master in Business Analytics sowie Masters in Marketing veröffentlicht. Gemeinsam decken diese Rankings die Post-Graduate-Programme ab, die bei Arbeitgebern auf der ganzen Welt am begehrtesten sind.



Die QS-Rankings wollen versuchen auszuloten, was interessierte Studenten am meisten suchen. Die Kernmetriken sind: Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist und Alumni-Ergebnisse, Kapitalrendite, Vordenkerposition sowie Klassen- und Fakultäten-Vielfalt.



- Fast die Hälfte der 100 Top-MBA-Anbieter befindet sich in den USA,

einschließlich der sieben Besten;

- Das Vereinigte Königreich bietet zehn Top-100 MBA-Programme.

Frankreich hat sechs, wobei zwei sich unter den Top 10 befinden;

- INSEAD (3. Platz), was einen Campus in Singapur hat, wurde als

bestes Programm in Asien bezeichnet, gefolgt von Shanghais CEIBS

(25. Platz) und der National University of Singapore (32. Platz),

während die Universität Melbourne (26. Platz) in Australien führt. QS World

University

Rankings:

Global MBA

2020 (Top 10)

2020 Rang 2019 Institution Standort

Rang

1= 3 Penn US

(Wharton)

1= 1 Stanford US

3= 6 INSEAD Frankreich

3= 5 MIT (Sloan) US

5 2 Harvard US

6 4 London Vereinigtes

Business Königreich

School

7 7 HEC Paris Frankreich

8 9 Chicago US

(Stand)

9 17 UC Berkeley US

(Haas)

10 14 Nordwesten US

(Kellogg)

©

www.TopMBA.com QS Global3 MBA-Rankings 2020: https://www.topmba.com/mba-rankings/2020



Methodik: https://www.topmba.com/mba-rankings/methodology (https://www.topmba.com/mba-rankings/methodology)



Alex Chisholm, Head of Analytics bei QS, sagte: "Zusätzlich zu auf das Analyseprogramm bezogene Eingänge, zog das QS den Ruf von spezifischen Business Schools aus der Sicht von fast 32.000 globalen Arbeitgebern und mehr als 36 000 Wissenschaftlern weltweit in Betracht. Zum Schluss führten wir die Ausbildungswege von 30.000 erfolgreichen Absolventen (Alumni) wieder auf spezifische Einrichtungen zurück."



Die weltweit führenden Anbieter der einzelnen QS der einzelnen Geschäftsprogramm-Rankings sind:



- QS World University Rankings: Master in Business Analytics 2020:

Massachusetts Institute of Technology (Sloan Business School);

- QS World University Rankings: Master in Finance 2020Oxford (wie

beschrieben) (neue Leitung);

- QS World University Rankings: Master in Management 2020: HEC Paris;

- QS World University Rankings: Master-Abschluss in Marketing 2020:

HEC Paris (neue Leitunga). Die vollständige Serie der Masters-Rankings der Business Schools ist abrufbar unter:



https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings/2020



Methodik: https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings/methodology



