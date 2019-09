Aus für den 500-Euro-Schein? So etwas schlägt bei den bargeldverliebten Deutschen hohe Wellen. Doch auch in Deutschland können sich vor allem die Jüngeren inzwischen immer häufiger ein Leben ohne Cash vorstellen.Wie in keinem anderen großen Industrieland in Europa schätzen es die Deutschen besonders, wenn es im Geldbeutel schön klimpert. Im Mittel zahlen die Deutschen fast 80 Prozent ihrer Ausgaben in bar, wie eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...