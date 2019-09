(shareribs.com) New York 26.09.2019 - Die Ölpreise bleiben nach wie vor schwach. Die jüngsten Daten der Energy Information Administration zeigten eine steigende Förderung in den USA. Die Bestände stiegen ebenfalls leicht. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,4 Mio. auf 419,5 Mio. Barrel gestiegen. Die Benzinbestände ...

