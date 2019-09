MÜNCHEN, Deutschland, Sept. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Von verbundenen Unternehmen der Apollo Global Management, Inc. verwaltete Fonds (NYSE:APO) (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "Apollo"), ein weltweit führender, auf alternative Anlagen spezialisierter Vermögensverwalter, gaben heute bekannt, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Immobiliengesellschaft AGROB Immobilien AG ("AGROB" oder der "Gesellschaft") erworben haben.



Die 1867 als Ziegelei gegründete und heute in München notierte AGROB ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von rund 98 Mio. € bei einem Schlusskurs von 25,40 € und einem Vorzugskurs von 25,00 € am Mittwoch, den 25. September 2019, sie besitzt und verwaltet einen modernen 103.000 m² großen Medien- und Gewerbepark, der strategisch günstig im wohlhabenden Münchner Stadtteil Ismaning gelegen ist. Der Businesspark ist derzeit voll vermietet und profitiert von einer diversifizierten Mieterbasis mit Fokus auf etablierte Medienunternehmen, die derzeit mehr als 2.000 Mitarbeiter auf dem Gelände beschäftigen.

Die Transaktion umfasst den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 75,02 % der Stammaktien und 20,12 % der Vorzugsaktien von der HVB Gesellschaft für Gebäude mbH & Co. KG ("HVB"), eine Tochtergesellschaft der UniCredit.

Die Transaktion wird durch Eigenkapital aus dem Apollo European Principal Finance Fund III ("EPF III") finanziert, der am 30. November 2017 mit einem Gesamtvolumen von ca. 4,6 Mrd. $ abgeschlossen wurde. EPF III verfolgt eine wertorientierte, opportunistische Strategie, indem es in erster Linie notleidende, nicht zum Kerngeschäft gehörende und kapitalineffiziente Gesamtkredite, Sachwerte und leistungsfähige Kreditinstrumente sowie zugehörige operative Plattformen erwirbt.

EPF III war in den letzten Jahren einer der aktivsten Investoren auf dem deutschen Büromarkt und verwaltet derzeit mehr als 1 Milliarde Euro an Vermögenswerten im Büro- und Logistikbereich. Nach der bedeutenden Beteiligung an der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG im Februar 2018 und der indirekten Beteiligung an ADO Properties im September 2017 sind Apollo-Fonds auch im börsennotierten Immobiliensektor zunehmend aktiv.

Sebastian-Dominik Jais, Partner bei Apollo, kommentierte: "Wir freuen uns, dass die Apollo-Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an der AGROB erwerben. Apollo war in den letzten Jahren einer der aktivsten Investoren auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt, und diese Transaktion stellt eine Gelegenheit dar, unser Portfolio in einem der stärksten Märkte Deutschlands zu erweitern."

Über Apollo

Apollo ist ein weltweit führender, auf alternative Anlagen spezialisierter Vermögensverwalter mit Büros in New York, Los Angeles, San Diego, Houston, Bethesda, London, Frankfurt, Madrid, Luxemburg, Mumbai, Delhi, Singapur, Hongkong, Shanghai und Tokio. Apollo verwaltete zum 30. Juni 2019 ein Vermögen von rund 312 Milliarden USD in Form von Private Equity, Kredit- und Realvermögensfonds, die in einer Kerngruppe von neun Branchen investiert wurden, in denen Apollo über umfangreiche Kenntnisse und Ressourcen verfügt.

