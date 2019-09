Der SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ hört auf - aus Protest gegen seine Partei, die ihm viel zu weit nach links driftet. Er fühlt sich auf verlorenem Posten.

Herr Christ, Sie stellen im Dezember ihr Amt als SPD-Mittelstandsbeauftragter zur Verfügung. Wer ist schuld an Ihrem Abgang?Es geht nicht um Schuld - und es liegt auch nicht an einzelnen Köpfen. Dass ich dieses Amt zurückgebe, ist die Folge einer langsamen und umso schmerzhafteren Erkenntnis: Ich finde mich mit meinem Einstehen für eine unternehmer- und mittelstandsfreundliche Sozialdemokratie, die Erwirtschaften und Verteilen gleichermaßen im Blick hat, zunehmend an den Rand gedrängt. Die Partei strebt nach links. Für mich deutlich zu weit nach links. Da fühle ich mich leider auf verlorenem Posten.

Klingt wie eine tiefe Entfremdung.Ich bleibe ja politisch aktiv, ich werde mich über das SPD-Wirtschaftsforum weiter einbringen. ...

