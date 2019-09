SAN JOSE (IT-Times) - Das US-amerikanische E-Commerce Urgestein eBay Inc. hat wichtige personelle Veränderungen an der Führungsspitze des Unternehmens bekannt gegeben und den Exit des CEOs gemeldet. Devin Wenig tritt als Chef von eBay Inc. zurück. Als Grund nannte er Differenzen mit dem zuvor veränderten...

Den vollständigen Artikel lesen ...