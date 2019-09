Die Baader Bank hat die Aktie der Salzgitter AG nach einer Gewinnwarnung des Stahlkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Christian Obst hielt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an seiner Empfehlung fest, Aktien von Unternehmen der Metallbranche zu meiden. Die Rohstoffkosten blieben hoch, die Stahlpreise stünden unter Druck und und die Nachfrage in einigen Bereichen sei schleppend. Daher verstärke fast jedes Branchenunternehmen seine Sparanstrengungen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 15:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 15:40 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006202005

AXC0285 2019-09-26/16:48