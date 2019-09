Stuttgart (ots) - In einer Pressemitteilung lässt der baden-württembergische Umweltminister der Grünen zurecht verlauten, dass er von den Ergebnissen des Klimakabinetts enttäuscht sei. [1] Die Piratenpartei teilt diese Ansicht, fordert jedoch den Minister dazu auf, zuerst vor der eigenen Haustüre, in Baden-Württemberg, zu kehren.



"Was wohl bei den Grünen hier im Land nicht ankommt ist, dass sie selbst Teil des Problems sind. Leider müssen wir immer wieder erleben wie die Regierungspartei Vorhaben blockiert. Die selbst gesteckte Radverkehrsstrategie haben sie kläglich abgesägt, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wird bewusst verschleppt", kommentiert Borys Sobieski. "Das Verhalten ist bigott und wird uns sicher nicht weiterhelfen."



Die Piratenpartei hat einen 17-Punkte-Plan zur Klimapolitik veröffentlicht. [2]



"Wir bieten mit unseren Programmen und dem 17-Punkte-Plan einen Weg raus aus der Klimakrise. Das sind Punkte, die effektiv gegen den Klimawandel helfen. Damit zeigen wir den Grünen, wie effektive Klimapolitik geht. Nur rummeckern ist für eine Regierungspartei unhaltbar. Die Politik der Grünen Landesregierung versäumt seit Amtsinhabe jegliche Anstrengungen, einer dringend notwendigen Klimapolitik gerecht zu werden", so Sobieski weiter.



