Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Erststudie Empfehlung: Kaufen seit: 26.09.2019 Kursziel: 42,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Börsenneuling profitiert von steigendem Umweltbewusstsein Als Spezialist im Bereich des Baus und der (Doppelwand-)Sanierung von Tankanlagen sowie der Reinigung verseuchter Böden und Gewässer agiert Wolftank-Adisa in globalen Märkten, die aufgrund des steigenden Umweltbewusstseins in Industrie und Gesellschaft sowie verschärfter Regulierungen eine stetig wachsende Nachfrage verzeichnen. Im Kerngeschäft der Tanksanierung (53% vom Umsatz in 2018) verfügt das Unternehmen dank seiner internationalen Präsenz über deutliche Größenvorteile gegenüber kleineren, zumeist nur lokal tätigen Konkurrenten und setzt mit innovativer Technologie wie eigenentwickelten Epoxidharzen und hydraulischen Reinigungsrobotern Marktstandards. Die starke Wettbewerbsposition führte in der jüngeren Vergangenheit zu einem deutlichen Umsatzanstieg in diesem Segment (34% CAGR 2015-2018), das angesichts nachhaltiger Markttreiber und einer engen Beziehung zu Schlüsselkunden wie großen Mineralölgesellschaften auch in den kommenden Jahren durchschnittlich zweistellige Wachstumsraten verzeichnen dürfte (MONe: 12% CAGR 2019-2021). Der ebenfalls dynamisch wachsende Bereich der Umweltsanierung (29% vom Umsatz in 2018) agiert dank einer vergleichbaren Zielkundenbasis hierzu komplementär und sollte von der Expertise und dem Vertriebsnetz aus dem Kerngeschäft weiterhin spürbar profitieren. Ergänzt wird dieses weitreichende Leistungsportfolio um Wolftank-Adisas Fähigkeit zur schlüsselfertigen Errichtung von LNG-Tankstellen, mit der sich das Unternehmen in einem zukunftsträchtigen Markt mit substanziellem Absatzvolumen positioniert hat. Das Flüssiggas ist dank elementarer Vorteile gegenüber herkömmlichen Treibstoffen insbesondere für den Antrieb von Nutzfahrzeugen u.E. eine ökologisch und ökonomisch unabdingbare Alternative, die mittelfristig eine international flächendeckende Infrastruktur zur Betankung erfordert. Das Potenzial in diesem Geschäftsfeld wird alleine durch aktuelle Pläne der EU und Chinas deutlich, die eine Ausweitung der verfügbaren Tankstellen bis 2030 um 1.800 (EU) bzw. bis 2025 um 20.000 Einheiten (China) vorsehen. Dank dieses strukturellen Marktwachstums und in Anbetracht der fortschreitenden Internationalisierung der Gesellschaft dürfte Wolftank-Adisa in der Lage sein, den Umsatz auch mittelfristig spürbar zu steigern (MONe: 14,3% CAGR 2019-2021). Die Margenstruktur weist in Erwartung steigender Projektvolumina und operativer Effizienzsteigerungen ebenfalls noch deutliches Verbesserungspotenzial auf. Mittelfristig erachten wir eine EBITDA-Marge von 12,0% als realistisch (vs. 7,6% in 2018). Aufgrund der sehr jungen Börsenhistorie nach dem Listing zu Beginn dieses Jahres befindet sich Wolftank-Adisa u.E. derzeit noch weitgehend unterhalb des Radars institutioneller Investoren. Mit dem avisierten positiven Newsflow, regelmäßigen Reportings sowie einer deutlich intensivierten Kapitalmarktkommunikation dürfte sich dies jedoch sukzessive ändern. Angesichts der attraktiven Bewertung mit einem EV/EBITDA 2020e von 6,9x sollten sich Investoren u.E. daher frühzeitig positionieren. Fazit: Wir halten Wolftank-Adisa für einen attraktiv bewerteten Wachstumstitel und nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 42,00 Euro in unsere Coverage auf. 