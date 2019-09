Der Dax hat nach einer dreitägigen Verluststrecke am Donnerstag wieder etwas Boden gut gemacht. Zum Handelsende notiert der deutsche Leitindex 0,44 Prozent im Plus bei 12 288,54 Punkten. Bereits am Mittwoch hatte er angesichts neuer Hoffnungen auf ein baldiges Ende des US-chinesischen Handelsstreits seinen Kursabschlag verringern können. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstag letztlich um 0,53 Prozent auf 25 700,35 Zähler hoch.

Angeblich liefen die Gespräche zwischen China und den Vereinigten Staaten wieder besser, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Anleger müssten entscheiden, ob sie der entsprechenden jüngsten Wortmeldung von US-Präsident Donald Trump Glauben schenke oder nicht. "Allerdings hat sich die Verlässlichkeit solcher Aussagen in den vergangenen Monaten als sehr gering herausgestellt."/gl/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0302 2019-09-26/17:51