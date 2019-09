Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Dabei bekamen die exportabhängigen deutschen Unternehmen etwas Unterstützung von der Währungsseite, der Euro notierte zwischenzeitlich auf Jahrestief. Die Nachrichtenlage war vergleichsweise dünn. Während sich viele Fondsmanager zur der Wiesn-Zeit bei Kapitalmarkt-Konferenzen in München aufhalten, wo sich derzeit viele Vorstände deutscher Unternehmen die Klinke in die Hand geben, wird es an der Börse in Frankfurt ruhig.

Auch zum Ende des dritten Quartals in der kommenden Woche und dem Feiertag am 3. Oktober dürfte die ruhige Zeit noch andauern, bevor die Berichtssaison wieder Fahrt aufnimmt. Nach einem vergleichsweise ruhigem Handel verabschiedete sich der DAX mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 12.289 Punkten aus dem Handel.

Salzgitter kürzt wegen Kartell-Risikovorsorge die Prognose

Der Stahlkonzern Salzgitter rechnet 2019 wegen eines laufenden Kartellrechtsverfahrens mit einem Jahresverlust. Die im Jahresabschluss 2018 gebildete Risikovorsorge wird zum 30. September um etwa 140 Millionen Euro aufgestockt, zudem werden Restrukturierungskosten in noch zu bestimmender Höhe erwartet, so dass sich der Verlust vor Steuern im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen dürfte. Die DZ Bank hat bereits ihre Schätzungen wie das Kursziel für die Aktie gesenkt, die 7,6 Prozent leichter aus dem Handel ging.

Im DAX stellte die Aktie von Lufthansa mit einem Minus von 2,4 Prozent den Verlierer. Hier belastete die Gewinnwarnung des britischen Wettbewerbers IAG.

Die Hornbach Holding hat dagegen im ersten Geschäftshalbjahr dank Einsparungen und konsumfreudiger Baumarkt-Kunden Umsatz und Gewinn erhöht. Für das zweite Halbjahr schraubte Hornbach die Prognose nach oben, die Aktie schloss 1,8 Prozent im Plus. Hella gingen nach soliden Zahlen für das erste Quartal nach anfänglichen Gewinnen 0,9 Prozent schwächer aus dem Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,9 (Vortag: 72,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,08 (Vortag: 2,91) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und zwölf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.288,54 +0,44% +16,38% DAX-Future 12.285,00 +0,54% +16,31% XDAX 12.298,67 +0,28% +16,23% MDAX 25.700,35 +0,53% +19,05% TecDAX 2.815,63 +0,77% +14,92% SDAX 10.906,59 -0,11% +14,70% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,29 25 ===

