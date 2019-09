ABO Invest AG: Bislang bestes Halbjahresergebnis erreicht DGAP-News: ABO Invest AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis ABO Invest AG: Bislang bestes Halbjahresergebnis erreicht 26.09.2019 / 18:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konzern steigert Halbjahresergebnis vor Steuern auf 1,8 Millionen Euro - Positives Konzernjahresergebnis ist in Reichweite - sofern Wind im vierten Quartal durchschnittlich bläst Der ABO Invest-Konzern hat 2019 das bislang beste Halbjahresergebnis erzielt und den Vorsteuergewinn von knapp 0,2 auf rund 1,8 Millionen Euro gesteigert. Ein Sonderertrag aus dem Repowering des früheren ABO Invest-Windparks Wennerstorf, bessere Windverhältnisse als im ersten Halbjahr 2018 sowie der aufgrund fortschreitender Tilgung geringere Zinsaufwand ermöglichten die Steigerung. Dabei blieben die Stromerträge im Durchschnitt aller 13 Standorte knapp fünf Prozent hinter der Erwartung zurück. Mit elf Prozent verfehlte der größte Windpark im irischen Glenough die Prognose besonders deutlich. Einzelne Windparks (Cuq, Framersheim, Broich) schnitten im ersten Halbjahr besser als erwartet ab. Der Konzernhalbjahresabschluss steht im Internet zum Herunterladen zur Verfügung: https://www.buergerwindaktie.de/investoren/finanzberichte.html Erfreulich ist, dass der im Juni erfolgte Verkauf des im Zuge eines Repowering neu errichteten Windparks Wennerstorf durch den Projektentwickler ABO Wind zu einer weiteren Einnahme in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro an ABO Invest geführt hat. Vorstand Dr. Jochen Ahn bekräftigt den im Konzernabschluss 2018 prognostizierten Ergebniskorridor für das Jahr 2019. Sofern das Windaufkommen im vierten Quartal durchschnittlich ausfällt und keine besonderen Ereignisse eintreten, sei ein um Sondereffekte bereinigtes positives Konzernergebnis in Höhe von 0,3 Millionen Euro vor Steuern zu erwarten. Inklusive des Sonderertrags würde sich ein Vorsteuerergebnis von rund 1,7 Millionen Euro ergeben. "Mit der sukzessiven Tilgung der Kredite verbessert sich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens kontinuierlich", sagt Dr. Ahn. "Zugleich schaffen die Liquiditätsrückflüsse Spielräume für neue Investitionen." Zum 30. Juni verfügte ABO Invest über freie Mittel in Höhe von rund sieben Millionen Euro. "Damit hat ABO Invest großes Potenzial für weiteres Wachstum", betont der Vorstand die guten Perspektiven. Kontakt: Alexander Koffka, Investorenbetreuer Telefon: 0611 267 65 515 koffka@buergerwindaktie.de 26.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Invest AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 26 765 0 Fax: +49 (0)611 26 765 599 E-Mail: info@buergerwindaktie.de Internet: www.buergerwindaktie.de ISIN: DE000A1EWXA4 WKN: A1EWXA Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München EQS News ID: 881175 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 881175 26.09.2019 ISIN DE000A1EWXA4 AXC0318 2019-09-26/18:20