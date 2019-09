ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet und damit die Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump vom Vortag, dass ein Handelsabkommen mit Peking "schneller als von vielen erwartet" kommen könnte, wurde an den Märkten positiv aufgenommen. Gleichwohl blieb ein gewisses Maß an Skepsis, da bisher nichts Handfestes auf dem Tisch liegt. Zudem bleiben weitere Unsicherheitsfaktoren wie ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten, der Iran-Konflikt oder der Brexit bestehen, hieß es. Vermeintlich defensive Werte waren daher weiter gefragt.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 10.011 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 42,96 (zuvor: 61,43) Millionen Aktien.

Zu den Tagesgewinnern zählten vor allem Pharmawerte. Novartis und Roche verbesserte sich um 1,5 bzw. 1,4 Prozent. Für das Index-Schwergewicht Nestle ging es um 1,1 Prozent nach oben. Auch konjunktursensitive Werte, die zuletzt eher abverkauft wurden, verbuchten leichte Gewinne. Sika erhöhten sich um 1,0 Prozent, für ABB ging es um 0,7 Prozent aufwärts. Credit Suisse zeigten sich 0,5 Prozent fester. Dabei stand die Bank wegen der andauernden Medienberichte über die Beschattung des früheren CEO der internationalen Vermögensverwaltung weiter im Blick der Anleger. Tagesverlierer waren Lonza und Alcon mit Abgaben von jeweils 0,9 Prozent.

September 26, 2019

