Das Oneplus 7T ist offiziell: Es ist das erste Smartphone seiner Preisklasse mit 90-Hertz-Display und Android 10. Seit 2016 stellt Oneplus in der zweiten Jahreshälfte eine aktualisierte Version seines Topmodells vor. In diesem Jahr geht das Unternehmen aber etwas anders als bisher vor. Denn zum einen verfolgt Oneplus seit 2019 mit dem Oneplus 7 und 7 Pro eine Zwei-Geräte-Strategie. Zum anderem teilt der Hersteller die Vorstellung der Modelle des zweiten Halbjahres auf: Am 26. September wird das Oneplus 7T ...

