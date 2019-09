LONDON, Sept. 26, 2019, ein weltweit führender Anbieter von cloud-basierten Identity-as-a-Service Lösungen (IDaaS) integriert ab sofort den Login-Dienst "Sign in with Apple" in seine Plattform. Damit wird es Unternehmen künftig möglich, ihren Partnern, Lieferanten und Kunden eine komfortable und sichere Alternative zu den Anmeldediensten von Facebook und Google anzubieten.



Die einfache Integration des Social - Logins von einem prominenten Drittanbieter wie Apple verschafft den Entwicklerteams bei der Weiterentwicklung ihrer Apps wesentliche Vorteile. Denn mittels einer einfachen Umstellung des Kippschalters im Auth0-Dashboard wird das neue Feature sofort aktiviert - ganz gleich, ob es sich um eine webbasierte oder native Applikation handelt. Das Feature ist ebenfalls verpflichtend, sofern die App ausschließlich Drittanbieter oder Social-Logins anbietet. Darüberhinaus adressieren Unternehmen, die den Login-Dienst "Sign in with Apple" auf ihren IAM-Plattformen integrieren, zusätzlich wichtige Aspekte der Datensicherheit. Denn im Gegensatz zu anderen Internet-Providern, stellt Apple seinen Anwendern frei, im Registrierungsprozess die angegebene E-Mail Adresse zu anonymisieren, bevor diese an Drittanbieter weitergeleitet wird.

Der IDaaS-Anbieter Auth0 möchte damit einmal mehr unter Beweis stellen, dass sich die Sicherheit privater Daten und ein reibungsloser Registrierungsprozess bei der Inanspruchnahme digitaler Services keinesfalls ausschließen. Mit der Integration des Apple Features erweitert der Anbieter seine Identitäts-Plattform um eine wesentliche Facette. Der Anwender kann schnell und unkompliziert auf neue Services zugreifen, ohne automatisch ungewollt bestimmte Identitätsmerkmale, wie zum Beispiel Telefonnummern oder Kontaktlisten an Drittanbieter preisgeben zu müssen.

"Es gibt schätzungsweise 1,4 Milliardenaktive Apple-Geräte, woraus unzählige App-Logins resultieren. Daher liegt es für uns nah, diese wichtige Integration für unsere Kunden verfügbar zu machen und den Entwicklern viel Arbeit abzunehmen. Zusätzlich steht die Authentifizierung über Apple auch für erhöhte Sicherheit," begründet Matias Woloski, Chief-Technology-Officer und Mitbegründer von Auth0, die Integration.

Weitere technische Informationen zur Implementierung stehen unter: https://auth0.com/blog/learn-how-to-implement-sign-in-with-apple-easily/.

Über Auth0

Auth0, ein führender Anbieter von Identity-as-a-Service Lösungenfür Identity- und Access-Management-(IAM)-Funktionen, wie z.B. Single Sign-On (SSO). Das Unternehmen sichert mehr als 2,5 Milliarden Logins pro Monat. Es hat seinen Hauptsitz in Bellevue, Washington, beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und arbeitet für Unternehmenskunden wie HolidayCheck, Atlassian oder VMware.

Weitere Presseinformationen finden Sie unter https://auth0.com/de/oder folgen Sie @auth0auf Twitter.

