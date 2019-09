Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Stephan Engels in den eigenen Reihen fündig geworden. Wie die Bank mitteilte, soll Vorstandsmitglied Bettina Orlopp das Finanzressort spätestens zum 31. März 2020 übernehmen. Das hat der Aufsichtsrat am Donnerstag beschlossen. Sie ist im Führungsgremium bisher für Personal, Compliance und Recht zuständig. Den Großteil ihrer jetzigen Aufgaben soll Sabine Schmittroth übernehmen, derzeit Bereichsvorständin Private Kunden, die zum 1. Januar 2020 in den Vorstand berufen wird.

Der amtierende Finanzvorstand Stephan Engels hatte Anfang September angekündigt, seinen bis April 2020 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Er wechselt zum April nächsten Jahres zur Danske Bank, wo er in gleicher Position tätig sein wird. Engels ist seit April 2012 Finanzvorstand der Commerzbank.

Die ehemalige McKinsey-Beraterin Orlopp ist seit 2014 bei der Commerzbank, zunächst als Bereichsvorständin Group Development & Strategy, seit Mai 2016 als Generalbevollmächtigte für Compliance, Recht und Personal. Im November 2017 wurde sie offiziell zum Vorstandsmitglied ernannt.

