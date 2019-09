Die Analysten der MUFG Bank sehen den USD/JPY in einem Abwärtstrend in der nächsten Woche und erwarten, dass das Paar im Bereich von 106,00/109,00 gehandelt wird. Wichtige Zitate: "Der USD/JPY befindet sich in einer engen Range, und auch in der nächsten Woche dürften sich keine signifikanten Trigger finden. Eine Reihe von US-Schlüsselindikatoren stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...