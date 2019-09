The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2019



ISIN Name



CA77815L1067 ROSITA MNG CORP.

DE0009147207 CONSTANTIN MEDIEN AG O.N.

GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10

NL0000335578 BINCKBANK N.V. EO -,10

SE0001162462 PAYNOVA AB SK-,10

US2252233042 CRAY INC. DL -,01

US2450771025 DEL FRISC.REST.GR.DL-,001

US44106M1027 HOSPITALITY PROP. TR. SBI