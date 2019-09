Der Trend bei vegetarischen Burger geht in die nächste Etappe! Am Donnerstag gab nun McDonalds bekannt, in 28 kanadischen Restaurants einen neuen Burger mit dem Patty von Beyond Meat über einen Zeitraum von 12 Wochen an seinen Kunden zu testen. Der neue McDonalds Burger lautet auf den Namen "PLT" (Plant, Lettuce, Tomato) und wurde seitens Beyond Meat exklusiv für den Fastfood Giganten entwickelt um den typischen McDonalds Geschmack zu erhalten welche die Fans so schätzen.Damit könnte McDonalds nun nach anderen Fastfood-Ketten wie Tim Hortons, KFC und Dunkin' Donuts ein weiterer wichtiger Beyond Meat Kunde werden, sofern der Test bei den Kunden auf Zustimmung trifft. Bislang verkauft McDonalds seine vegetarischen Burger, die von NESTLE geliefert wurden, nur in Deutschland und Israel. In den USA bietet McDonalds, anders als Konkurrent Burger King, bislang noch keine vegetarischen Burger an. Burger King bezieht seine Patty's übrigens von Impossible Foods.

Den vollständigen Artikel lesen ...