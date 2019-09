NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben nach den Aufschlägen vom Vortag am Donnerstag mit Abgaben geschlossen. Belastet wurde der Handel von Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre. Der US-Kongress hatte eine interne Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters über ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht. Demnach hat Trump nach Einschätzung des Mitarbeiters eine "Einmischung" aus dem Ausland bei der Wahl 2020 angestrebt.

Der Dow-Jones-Index gab 0,3 Prozent nach auf 26.891 Punkte. Der S&P-500 schloss 0,2 Prozent leichter bei 2.978 Punkten, während der Nasdaq-Composite 0,6 Prozent einbüßte auf 8.031 Punkte. Den 1.296 (Mittwoch: 1.880) Kursgewinnern an der NYSE standen 1.659 (1.034) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 84 (130) Aktien.

Das Weiße Haus hatte am Mittwoch bereits eine Mitschrift des Telefonats veröffentlicht, das im Zentrum der Affäre steht. Daraus geht hervor, dass Trump in dem Gespräch mit Selenskyj am 25. Juli tatsächlich Ermittlungen der ukrainischen Justiz gegen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn erbat. Die oppositionellen Demokraten wollen deswegen eine Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump starten.

Im Markt sei zwar die Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den US-Präsidenten weitgehend eingepreist, jedoch reagierten Anleger auf politische Unsicherheiten weiterhin sehr empfindlich, hieß es von Marktbeobachtern. Die Geschichte dürfte den politischen Stillstand in Washington weiter verfestigen und es dem Präsidenten schwerer machen, seine Agenda in die Tat umzusetzen, so Stratege Peter Cecchini von Cantor Fitzgerald.

An Konjunkturdaten wurden vorbörslich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus dem zweiten Quartal in dritter Lesung veröffentlicht. Die Zahl der Erstanträge stieg geringfügig stärker als erwartet, das BIP traf die Konsensschätzung der Volkswirte.

Dollar als risikoresistente Anlage gesucht

Der Dollar profitierte von der Amtsenthebungsdebatte in den USA. Der Euro fiel am Donnerstag zeitweise auf 1,09088 Dollar, den bisher tiefsten Stand in diesem Jahr. Zum Handelsschluss notierte er bei 1,0919 Dollar.

Auch US-Anleihen erlebten etwas Zulauf aufgrund der innenpolitischen Unsicherheiten. Zudem profitierten sie von Befürchtungen, dass es zum Quartalsende hin zu einer Geldknappheit in den USA kommen könnte. Auch die Angst vor einem schwächeren Wirtschaftswachstum als Folge des Handelsstreits trieb die Investoren an den Anleihemarkt. Die Zehnjahresrendite sank um 3,8 Basispunkte auf 1,70 Prozent. Gold zeigte sich trotz der Unsicherheiten stabil. Das Edelmetall notierte zu Handelsschluss nahezu unverändert bei 1.504 Dollar.

Am Ölmarkt ging es mit den Preisen nach oben. Das US-Verteidigungsministerium hatte mitgeteilt, dass "angesichts der jüngsten Angriffe auf das Königreich Saudi-Arabien" die USA Patriot-Luftabwehrraketen und 200 Soldaten in das Land entsenden werden. Brent stieg um 0,6 Prozent auf 62,74 Dollar. Das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI erhöhte sich leicht um 0,1 Prozent auf 56,53 Dollar.

Beyond Meat profitieren von Kooperation mit McDonald's

Unter den Einzelwerten litten H.B. Fuller unter den enttäuschenden Drittquartalszahlen, die der Klebstoffhersteller am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA vorgelegt hatte. Die Aktie verlor 1,7 Prozent.

Der Kurs des Bauunternehmens KB Home stieg um 1,1 Prozent. Auch hier enttäuschten die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Allerdings hat sich das Unternehmen zuversichtlich zum vierten Quartal geäußert. Überdies haben die Analysten mehrerer Banken ihre positive Einschätzung der Aktie bekräftigt und ihre Kursziele erhöht.

Nach einer Gewinnwarnung büßte die Aktie der Kreuzfahrtreederei Carnival 8,8 Prozent ein.

Beyond Meat sprangen um 11,6 Prozent nach oben. McDonald's will - zunächst testweise im Südwesten der kanadischen Provinz Ontario - die fleischlosen Burger von Beyond Meat anbieten. Für das Unternehmen ist die Zusammenarbeit mit McDonald's ein echter Coup. Zwar bieten auch andere Schnellrestaurantketten pflanzliche Burger an, McDonald's wäre aber der größte Branchenvertreter mit einem solchen Angebot. McDonald's schlossen nahezu unverändert zum Vortag.

Rite Aid rückten 1,8 Prozent nach vorn. Die Drogeriemarktkette hatte einen deutlich über den Markterwartungen liegenden bereinigten Gewinn für das zweite Quartal verbucht. Zudem wurde der Umsatzausblick für 2020 bestätigt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.891,12 -0,30 -79,59 15,28 S&P-500 2.977,62 -0,24 -7,25 18,78 Nasdaq-Comp. 8.030,66 -0,58 -46,72 21,03 Nasdaq-100 7.771,99 -0,40 -31,55 22,78 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,66 -2,0 1,68 45,7 5 Jahre 1,59 -2,6 1,61 -33,8 7 Jahre 1,64 -3,1 1,67 -60,6 10 Jahre 1,70 -3,8 1,74 -74,5 30 Jahre 2,14 -4,4 2,19 -92,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:00 Uhr Mi, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0919 -0,22% 1,0944 1,0954 -4,8% EUR/JPY 117,80 -0,10% 117,85 117,99 -6,3% EUR/CHF 1,0855 +0,03% 1,0869 1,0842 -3,6% EUR/GBP 0,8863 +0,05% 0,8863 0,8849 -1,5% USD/JPY 107,88 +0,12% 107,69 107,71 -1,6% GBP/USD 1,2320 -0,28% 1,2347 1,2379 -3,5% USD/CNY 7,1326 +0,01% 7,1317 7,1315 +3,7% Bitcoin BTC/USD 8.084,50 -5,76% 8.358,00 8.402,00 +117,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,53 56,49 +0,1% 0,04 +17,2% Brent/ICE 62,74 62,39 +0,6% 0,35 +13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.504,38 1.504,15 +0,0% +0,23 +17,3% Silber (Spot) 17,83 17,92 -0,5% -0,09 +15,1% Platin (Spot) 932,56 926,03 +0,7% +6,53 +17,1% Kupfer-Future 2,56 2,60 -1,4% -0,04 -3,3% ===

