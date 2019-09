Mit X-Ray erhalten die Zuschauer die Kontrolle darüber, wie sie das Spiel erleben, und die Fans bekommen die Next Gen Stats von AWS auf völlig neue Weise

(NASDAQ: AMZN) Amazon Prime Video präsentiert den NFL-Fans weltweit im dritten Jahr in Folge Thursday Night Football präsentiert von Bud Light Platinumund startet neue Innovationen. So können Prime-Mitglieder ihre Lieblingssportart auf ganz neue Weise erleben: mit einem neuen Programm aus fachlichen Einblicken und Analysen, Zugriff auf solide Live-Daten und einem vereinfachten Benutzererlebnis.

"Wir sorgen für eine Revolution bei der Art und Weise, wie Fans des American Football Thursday Night Football streamen, und ermöglichen es Prime-Mitgliedern, sich das Spiel auf personalisierte Weise anzusehen oder anzuhören", sagte Marie Donoghue, Vice President von Prime Video Sports. "Für jeden Football-Fan ist etwas dabei vom direkten Zugriff auf eingehende Analysen des Spielablaufs über differenzierte Kommentare bis hin zu der Möglichkeit, Spiele auf jedem beliebigen Gerät überall auf der Welt zu entdecken und anzusehen. Wir denken, dass sich sowohl langjährige Sportfans als auch alle, die neu dabei sind, TNF gerne auf Prime Video und Twitch ansehen und sich damit beschäftigen werden."

Das Programm von Thursday Night Football auf Amazon Prime Video und Twitch beginnt am Donnerstag, den 26. September um 20:20 Eastern Time (Freitag, den 27. September 2:20 MESZ) mit dem Heimspiel der Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles.

Mit X-Ray erhalten die Fans die Kontrolle

X-Ray für TNF bietet den Fans Gelegenheit, das Spiel zu sehen und zu verfolgen, ohne die Augen vom Bildschirm abzuwenden oder ein Spiel zu verpassen. In dieser Saison erhalten alle TNF-Fans auf Nachfrage für jedes Spiel direkten Zugriff auf die Next Gen Stats mit X-Ray, die bisher nur für Trainer und Ansager zugänglich waren. So können sie die Action auf dem Spielfeld noch mehr genießen. Die Fans erhalten Spitzen-Einblicke: etwa die Zeit, die ein Quarterback durchschnittlich zum Werfen braucht, die durchschnittlich zurückgelegte Länge eines Runningback nach dem Ballkontakt oder die durchschnittlich zurückgelegte Distanz eines Wide Receivers. Dies wird durch das Spieler-Tracking von Next Gen Stats in Echtzeit ermöglicht.

X-Ray ist für Football-Fans verfügbar, die TNF auf Android, iOS und Fire TV streamen. Prime Video ermöglicht außerdem über die übersichtliche, benutzerfreundliche mobile Bedienung Analysen unterwegs. Die Kunden können damit Echtzeit-Statistiken aufrufen und wegklicken, indem sie einfach ihr Mobiltelefon kippen. Um auf X-Ray zuzugreifen, kippen die Fans einfach während des Spiels ihr Mobiltelefon, tippen auf die Schaltfläche "Stats by X-Ray" auf dem Mobiltelefon oder Tablet oder klicken auf der Fire TV-Fernbedienung auf "nach oben".

Die etwas andere NFL Show

NFL Next ist eine neue 30-minütige Livesendung, die jeden Donnerstag um 19:00 EST (1:00 MESZ) exklusiv auf Prime Video zu sehen ist und von NFL Films produziert wird. Die Zuschauer werden hier frische Einblicke und intelligente Kommentare vom zweimaligen Super Bowl-Meister Chris Long, von Kay Adams von NFL Network und von James Koh, Experte von Next Gen Stats, bekommen. In NFL Next werden auch Gäste zu sehen sein, darunter aktuelle und ehemalige Spieler. Die legendären Sportjournalistinnen Hannah Storm und Andrea Kremer werden wieder kommentieren sowie detailliert durch jedes Spiel begleiten ("Play-by-play") und Analysen liefern.

"Wir freuen uns sehr, dass wir erneut mit Amazon Prime Video zusammenarbeiten und eine etwas andere NFL-Show produzieren können", sagte Ross Ketover, Chief Executive von NFL Films. "Mit dem Talent von Chris Long, einem der kompetentesten Spieler in dieser Sportart, bekommen wir in Verbindung mit einer dynamischen Persönlichkeit wie Kay Adams eine Sendung, die den Fans sicher sehr gut gefallen wird."

"Ich freue mich, dass ich bei NFL Next dabei bin und zur Amazon-Familie gehöre", sagte Chris Long. "Es war wichtig für mich, dass ich meinen ersten Versuch auf dem Gebiet der Football-Übertragungen im Rahmen eines Forums unternehmen konnte, über das der Zuschauer meiner Ansicht nach einzigartige Einblicke hinter die Kulissen des Sports erhält."

Wählen Sie Ihre Audio-Optionen

Prime Video produziert erneut mehrere Audio-Optionen, damit die Football-Fans überall auf der Welt ihr Zuschauererlebnis individuell gestalten können. Außer der Standard-FOX-Übertragung mit Joe Buck und Troy Aikman können Prime-Mitglieder aus zwei weiteren exklusiven Audio-Streams von Prime Video auswählen: Hannah Storm und Andrea Kremer sowie die britischen Sprecher Derek Rae und Tommy Smyth.

"Ich kann es kaum erwarten bis zur neuen Saison von Thursday Night Football!" sagte Hannah Storm. "Das ist eine ganz spannende, unterhaltsame Sache. Wir haben eine tolle Gruppe von Frauen am Mikro und hinter den Kulissen. Prime-Mitgliedern können wir so unsere ganz eigene Sicht auf das Spiel vermitteln."

"Ich freue mich sehr, dass Hannah und ich an unserer bahnbrechenden ersten Saison arbeiten, gleichzeitig unsere erweiterten Funktionen bei NFL Next wahrnehmen und dabei mit den technischen Innovationen von Amazon ein ganz einzigartiges Zuschauererlebnis bieten können", sagte Andrea Kremer.

Spanische Produktion von FOX Deportes

Prime-Mitglieder in den USA und Mexiko haben außerdem Zugang zu FOX Deportes, einer exklusiven Übertragung in spanischer Sprache.

Seien Sie dabei bei der Twitch-Party

Außerdem wird TNF im dritten Jahr in Folge für Twitch-Zuschauer verfügbar sein inklusive mitgestreamter Kommentare von beliebten Streamern im Rahmen des interaktiven Social Video-Dienstes von Twitch. Machen Sie sich also bereit, beim Chat mit anzufeuern und Memes und Emojis zu teilen. Viele unserer Lieblings-Streamer werden die Matches mit streamen und ihre eigenen Kommentare zu den Übertragungen beisteuern darunter sind auch Überraschungsgäste, die später in der Saison auftreten werden. Die Fans können Ihre Lieblingsteams mit speziellen NFL-Emojis anfeuern und ihr Fanwissen die gesamte Saison über in Echtzeit mit Detailwissen zum jeweiligen Spiel testen. Lesen Sie den Blogbeitrag von Twitch mit einer vollständigen Liste der Co-Streamer für jede Woche. Besuchen Sie Prime Video mit dem vollständigen TNF-Spielplan, und sehen Sie sich die offizielle FOX-Übertragung an, die in über 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt verfügbar ist.

Die TNF-Spiele, die auf FOX, NFL Network und Amazon Prime Video gezeigt werden sollen, beginnen am Donnerstag, den 26. September um 20:20 Eastern Time (Freitag, den 27. September 2:20 MESZ) mit dem Heimspiel der Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles. Die TNF-Spiele können auf Amazon über Prime Video und Twitch gestreamt werden, außerdem geräteübergreifend auf digitalen Einrichtungen von NFL, FOX und FOX Deportes. Die Verfügbarkeit von NFL Network und Amazon kann sich ändern.

Sehen Sie mehr mit den Prime Videokanälen : Prime-Mitglieder können in den USA über 150 Kanäle wie HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass und MLB.tv hinzufügen ohne dass Extra-Apps heruntergeladen werden müssen oder Kabel notwendig wären. Sie zahlen nur für jene Kanäle, die Sie wollen, und können sie jederzeit kündigen. Die vollständige Liste der verfügbaren Kanäle finden Sie unter amazon.com/channels.

