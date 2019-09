Die Arbeit außerhalb des Bundestages beansprucht Gabriel zunehmend. Sein Mandat wird er zum 1. November niederlegen.

Der frühere SPD-Parteichef Sigmar Gabriel wird sein Bundestagsmandat zum 1. November abgeben. Das hat er in einem Schreiben an Freunde und Weggefährten angekündigt, das der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend vorlag. Auch "Goslarsche Zeitung" und "Braunschweiger Zeitung" berichteten ...

