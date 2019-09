Moskau (ots/PRNewswire) - Der Moscow Digital Business Space, ein moderner Veranstaltungsort im Zentrum der russischen Hauptstadt, feiert sein zweijähriges Bestehen.



Der Digital Business Space wurde 2017 von der Moskauer Agentur für Innovationen gegründet und hat sich zum Zentrum für IT-Unternehmer und Spezialisten entwickelt. Der Veranstaltungsort war bisher Gastgeber von mehr als 700 Veranstaltungen mit mehr als 100.000 Teilnehmer, darunter namhafte Investoren, Wirtschaftsexperten und Künstler aus Russland, Europa, Asien und Nordamerika.



Der Digital Business Space hast sich zum Aushängeschild der Stadt entwickelt und in der lokalen Tech-Unternehmer-Community an Popularität gewonnen. Auf der Veranstaltung werden von der Regierung unterstützte Möglichkeiten für lokale innovative Unternehmen vorgestellt.



Hier besuchen Moskauer Unternehmer Vorträge und Workshops, die von internationalen Experten wie dem Drehbuchautor Robert McKee und den Business-Coaches Garrett Johnston und Marshall Goldsmith geleitet werden. Investoren und die Vertreter internationaler Unternehmen besuchen den Moscow Digital Business Space, um nach potenziellen Geschäftspartnern Ausschau zu halten.



Die Besucher können Networking betreiben und dabei die Coworking-Spaces, Konferenz- und Besprechungsräume sowie die Freizeiteinrichtungen nutzen, die mit modernster Technik ausgestattet sind, darunter LED-Fernseher und ein automatisches Gästeregistrierungssystem.



Der Moscow Digital Business Space gewinnt an Popularität als Ort zum Auskundschaften innovativer Technologien. Nach Meinung vieler internationaler Gäste bietet er einen effektiven Einstieg in den russischen Markt, um sich ein Bild von den vielversprechenden Lösungen zu machen, die vorgestellt werden.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001931/Russian_Trade_and_Economic_Development_Council_Logo.jpg



Pressekontakt:



Anastasia Nikitina

a.nikitina@rtedc.org

+7 (968) 080-88-84



Original-Content von: Moscow Agency of Innovations, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136565/4386659