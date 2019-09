Der ehemalige Komiker Bill Cosby hat 2,75 Millionen US-Dollar Schulden an Anwaltskosten, nachdem er einen Rechtsstreit verloren hat.Vom TV-Star zum HäftlingDer frühere TV-Star Bill Cosby dominierte monatelang die Schlagzeilen. Nun sitzt der einstige Superstar bereits seit einem Jahr als verurteilter Sexualstraftäter im Gefängnis in den USA. Nachdem mehrere Frauen Vorwürfe erhoben hatten, wurde der 82-jährige Komiker im April 2018 in Philadelphia wegen sexueller Nötigung verurteilt ...

