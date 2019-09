Donald Trump ist als US-Präsident momentan wohl einer der mächtigsten Männer der Welt. Was er beschließt, beeinflusst die Weltpolitik, aber auch die Märkte. Doch auch der Goldpreis bekommt Trumps Einfluss zunehmend zu spüren.? Negative Einmischung beim Handel und den Zinsen? RBC erkennt Zusammenhang zwischen Trumps Einstellung und dem Goldpreis? Goldpreis im AufwindGold gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Und politisch ist momentan so einiges unsicher. Sei es der Handelskonflikt ...

