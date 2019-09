Der Außenminister Chinas zeigt sich zufrieden mit der US-Entscheidung, Zollerhöhungen auf chinesische Produkte vorerst auszusetzen. Peking will nun mehr Produkte kaufen.

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat im Handelsstreit mit den USA optimistische Töne angeschlagen. Die US-Regierung habe mit der Aussetzung von Zollerhöhungen auf chinesische Produkte guten Willen demonstriert, sagte Yi am Donnerstag am Rande der UN-Versammlung in New York.

Deshalb sei die Regierung in Peking bereit, mehr US-Produkte zu erwerben, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...