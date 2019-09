GAME CHANGER NEWS!: Schluss mit den Sporttaschen voller Banknoten! 700% sind hier logisch!

Anzeige / Werbung

Das ist ein Meilenstein für die gesamte Industrie aber vor allem für dieses Unternehmen. Es offeriert sich eine Chance, wie man sie, in meinen Augen nur selten findet.

Das US-Repräsentantenhaus stimmte mit überwältigender Mehrheit für die Verabschiedung des SAFE Banking Acts. Dieser ermöglicht staatlich zugelassenen Cannabis-Firmen den uneingeschränkten Zugang zu Banken und anderen Finanzdienstleistungen. Zudem können Verbraucher zukünftig beim Kauf von Cannabis Kredit- und Debitkarten verwenden. Bislang liefen Banken Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden.

(Photo By Tom Williams/CQ Roll Call)

Die Bankensituation war in der Vergangenheit ein Graus. Kaum eine Bank getraute sich US Cannabis Geld anzunehmen, weil man fürchtete straffällig zu werden und sogar die Banklizenz zu verlieren. Dies gehört nun der Vergangenheit an.

Viele Stimmen sind sich einig, dass dies der erste Schritt sein könnte, dass der Cannabis Konsum auch auf US Bundesebene legalisiert wird.

Was aber sicherlich ein unmittelbarer Vorteil für alle Cannabis Firmen mit US Fokus sein wird ist der Umstand, dass nicht nur die Zahlungen an Cannabis Unternehmen erleichtert werden, sondern Banken auch Expansions-Kredite gewähren werden bzw. können, wenn es eine dementsprechende Absicherung durch Anlagevermögen gibt.

Ein großer Profiteur sollte Halo Labs (A2JB9L) sein, denn die Börsenkapitalisierung des gesamten Unternehmens ist gerade einmal 65 Mio. CAD. Fast 65 Mio. CAD Umsatz will das Unternehmen heuer Umsatz machen. Das bedeutet, dass wir hier ein KUV von lächerlichen 1 sehen - für mich die unterbewertetste Aktie im gesamten Sektor

Zum Vergleich: Valens Grow Works (CSE: VGW), ebenfalls ein Extraktionsspezialist, erwartet für 2019 einen Umsatz von 61 Mio CAD und hat einem Börsenwert von 420 Mio. CAD, was ein KUV von 6,9 bedeutet!

Die Aktie von Halo Labs müsste sich also zumindest ver-7-fachen, basierend auf den US Geschäft von Halo Labs. MEINUNG AUTOR

ABER DAS IST NICHT DER EINZIGE ASPEKT DER DIE AKTIE VON HALO LABS (A2JB9L) INTERESSANTER UND WACHSTUMSFÄHIGER ALS DIE KONKURRENZ ERSCHEINEN LÄSST.

Wann kommt die "News der News"? Das Monat nähert sich dem Ende und es könnte wirklich jederzeit soweit sein, dass das Unternehmen vermelden kann: Wir sind das börsennotierte Firma mit der größten genehmigten Cannabis Anbaufläche der Welt.

Durch diese Spekulation startet die Aktie jetzt durch! Zu groß ist das Gewicht des bevorstehenden Events, als dass ihn die Anleger ignorieren könnten.

HALO LABS INC.*

WKN: A2JB9L TICKER: HALO

SIZE MATTERS - BALD DER GRÖSSTE CANNABISPRODUZENT DER WELT?

Halo Labs (A2JB9L) könnte tatsächlich der größte Cannabisproduzent der Welt werden, ich habe jedenfalls noch nichts vergleichbar Großes gesehen. Wenn es nach dem Management dieses Unternehmens geht, werden die Weichen dahingehend JETZT gestellt.

Die Anbaufläche wird eine unfassbar große sein: 200 Hektar stehen dem Unternehmen zur Verfügung. 200 Hektar, die über eine MILLIARDE Dollar im Jahr an Umsatz erzielen sollen. Damit dies alles Realität werden kann, muss Halo Labs (A2JB9L), wie angekündigt, Bophelo Biosciences übernehmen. Das Management bekräftigte unlängst, dass man diesbezüglich im Zeitplan ist (News). Der Deal soll innerhalb der nächsten Wochen über die Bühne gehen.

HOT LESOTHO

Die 200 Hektar befinden sich in Lesotho, dem Mekka für Cannabis Massenproduktion. Halo Labs (A2JB9L) befindet sich dort in guter Gesellschaft. Drei andere kanadischen Cannabis Unternehmen,die zu den bekanntesten der gesamten Branche gehören, haben hier schon erhebliche Summen investiert.

Aber während Halo Labs (A2JB9L) bzw. Bohphelo Bioscience über 200 Hektar mit "Conditional Approval" verfügen kann, sind die Mitbewerber auf 3-5 Hektar beschränkt.

Quelle: mjobserver.com

BESCHRÄNKTES DOWNSIDE POTENTIAL

Durch die Übernahme von Bophelo Biosciences verwandelt sich Halo Labs (A2JB9L) von einem Unternehmen, das in diesem Jahr, auch ohne die Lesotho Schiene, gemäß der Prognosen des Managements ohnehin 50 Mio. USD und nächstes Jahr wahrscheinlich sogar 150 Mio. USD Umsatz erzielen wird, in einen echten Giganten mit einem dann potentiell künftigen Jahresumsatz im Milliardenbereich.

ZAHLENWERK

Kürzlich wurden mir vom Unternehmen Projektzahlen übermittelt, welche die Möglichkeit nahe legen, das Halo Labs sogar zum umsatzstärksten, oder zumindest in die Riege der umsatzstärksten Cannabisproduzenten der Welt aufsteigen KANN!

Basierend auf den Erfahrungen der eigenen Anbaufläche in Oregon kalkuliert Halo Labs blos für die Hälfte der zur Verfügung stehenden Anbaufläche in Lesotho mit folgenden Zahlen:

Ertrag pro Hektar: 3.364.000 Gamm Cannabis

3.364.000 Gamm Cannabis Ertrag für 100 Hektar: 336,4 Mio. Gramm = 336 Tonnen Cannabis

Allein 8 Hektar sind für Trocknungsanlagen vorgesehen und in der Erntezeit wird mit 1.740 Arbeitern und Arbeiterinnen gerechnet. Das ganzjährige Stammpersonal wird auf 150 Personen geschätzt.

Bei einem projektierten Verkaufspreis von 2,50 Dollar (US) pro Gramm ergibt sich so ein Jahresumsatz von 841 Mio Dollar (US). - Das sind nach dem derzeitigen Umrechnungskurs

1,1 Milliarden CAD

DIE FRAGE DER FRAGEN

Wie ist es dann möglich, dass Halo Labs mit diesen grandiosen Aussichten und neben der Tatsache, dass man auch ein florierendes US-Cannabis-Business betreibt (+300% Umsatzwachstum zum Vorjahr - 25 Mio. CAD in ersten Halbjahr), mit läppischen 70 Mio. CAD bewertet ist?

WENN…, DANN…! - DER MILLIARDEN COUNTDOWN IST ANGELAUFEN!

Diese gewaltigen Umsätze werden erst möglich werden, wenn Halo Labs die Übernahme von Bophelo Biosciences, dem Besitzer der 200 Hektar-Lizenzen, abschließt. In den nächsten Tagen sollen die finalen Dokumente, welche die Übernahme besiegeln, unterschrieben werden. Nach vollzogener Übernahme wird man Halo Labs dann mit anderen Augen sehen MÜSSEN.

Die formelle Übernahme von Bophelo werte ich als das größte Ereignis der Firmengeschichte - der Countdown ist schon fast abgelaufen! MEINUNG AUTOR

Derzeit laufen schon die Vorbereitungsarbeiten für die Errichtung von fünf Gewächshäusern, die jeweils 1 Hektar groß sind. Die ersten sollen schon in den nächsten Wochen geliefert und aufgestellt werden. Auch die Produktion der Mutterpflanzen ist bereits angelaufen (Video). Mit der Cannabis-Pflanzung soll in ca. 60 Tagen begonnen werden, die erste Ernte ist für April 2020 angesetzt!

Vorbereitung der Mutterpflanzen

Der Plan von Halo ist, die idealen Voraussetzungen in Lesotho zu nutzen (minimale Errichtungskosten, minimale Produktionskosten, hervorragende klimatische Bedingungen), um eine schnell anlaufende Produktion zu etablieren um Europa, Afrika und Australien mit dem immer begehrteren Rohstoff "Cannabis" zu versorgen.

THE BIG PICTURE

48 Mio. USD (64,4 Mio. CAD) will das Unternehmen 2019 an Konzernumsatz mit dem US Cannabis Geschäft erzielen - und man ist auf einem wirklich guten Weg, dieses Ziel nicht nur zu erreichen, sondern vielleicht sogar zu übertreffen. Fast 25 Mio. CAD waren es bereits im ersten Halbjahr 2019. Ab 2020 sollen dann schon

GESCHICHTE

Halo Labs Inc. ist ein Marihuana-Verarbeiter mit Hauptsitz in Oregon (USA). Halo Labs hat in Oregon im Bereich der Öle und Konzentrate aus der Marihuanapflanze einen Marktanteil von über 20%.

Leaflink benannte die Halo Labs Eigenmarken "Hush" und "Mo-Jave" als die "Biggest Brands" im Staat!

Quelle: leaflink.com

Das Unternehmen hat einen rasanten Wachstumskurs eingeschlagen, indem man nach Kalifornien und Nevada expandierte und jetzt auch den internationalen Markt ins Visier nimmt.

UMSATZEXPLOSION 2019

Nachdem man so überaus erfolgreich in Oregon agierte, beschloss das Management zu expandieren und das Fachwissen über die Cannabisöl- und Konzentratextrahierung in Kalifornien und Nevada einzusetzen. Dass die für 2019 geschätzten 64,4 Mio. CAD Umsatz keine wohlwollende Schätzung des Unternehmenssprechers ist, sondern tatsächlich auf "Hard Facts" basiert, zeigen die Daten eindrucksvoll.

Quelle: Unternehmenspräsentation Juni 2019

KALIFORNIEN

In Cathedral City, in der Nähe von Palm Springs, hat Halo Labs seine erste Cannabis-Extraktionsanlage in Kalifornien in Betrieb genommen. Diese kann pro Woche bis zu 120 Kilogramm Cannabisöle und Konzentrate produzieren.

Für führende Marken führt Halo Labs die Lohnfertigung durch.

4 Top Marken als Kunden

Weitere Standorte, die zusätzliche Kapazität bringen sollen, stehen kurz vor der Inbetriebnahme bzw Lizenzierung.

NEVADA

In Las Vegas, in der Nähe des Flughafens, betreibt man ebenfalls einen Cannabis-Extraktionsbetrieb, der jetzt in der Kapazität ausgebaut werden soll. Auch ein eigener Cannabisanbau im Staat ist geplant.

Anlagen Begehung bei Halo Labs

WAS VERKAUFT HALO LABS?

In Oregon erzeugt man Konzentrate aus der Cannabispflanze, die man verkauft und hat aber auch seine eigene Produktline auf den Markt gebracht. In Nevada ist man in der Zwischenzeit in 13 Cannabisverkaufsstellen präsent und verkauft dort drei Eigenmarken und eine in Lohnfertigung erzeugte Fremdmarke. In Kalifornien erzeugt man Cannabiskonzentrate für den Vertragspartner Falcon International und auch Eigenmarken, die in Kürze möglicherweise in bis zu 650 Geschäften stehen werden.

Halo Eigenmarken

BEWERTUNG UND FAZIT:

Mir gefällt das gut, dass Halo bei den prognostizierten Umsätzen für das 2019-er Jahr eher tiefstapelt als aufschneidet. 64,4 Mio. CAD sollen es 2019 werden und 160 Mio. CAD 2020 (860%).

Somit erübrigt es sich zu erwähnen, dass ein Börsenwert von 70 Mio. CAD bei weitem nicht den wahren Wert des Unternehmens wiederspiegelt. MEINUNG AUTOR

Ein tolles Unternehmen mit einem starken Fundament aus erprobter Technologie und gesunden, steigenden Umsätzen, das eine gute Chance bietet, sich vom Cannabisboom ein großes Stück abzuschneiden. Für mich ist Halo aufgrund der schon erzielten Umsätze und der hervorragenden Aussichten für das Jahr 2019 und 2020 absolut keine Zockeraktie und eines der risikoärmsten Papiere im Sektor!

Ich kann Ihnen diese Chance nur zeigen - ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!

Ihr

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Börsennewsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin

Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at

- Werbung -

Enthaltene Werte: CA4063721027