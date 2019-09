Die Stimmung unter den Ostdeutschen ist widersprüchlich - die eine Hälfte zeigt sich zufrieden, die andere fühlt sich als Bürger zweiter Klasse. Das lässt sich nur mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen verbessern.

Am Mittwoch dieser Woche hat Staatssekretär Christian Hirte, der Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Länder, den Bericht zur Deutschen Einheit 2019 vorgestellt. Er kommt zum Urteil, dass die Lage der Neuen Länder wesentlich besser als die Stimmung ist. Während die Aufholleistung beachtlich ist, fühlen sich offenbar über die Hälfte der Bürger in den Neuen Ländern als Bürger zweiter Klasse, während in der gleichen Umfrage die überwiegende Mehrheit sich zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Lage und optimistisch mit Blick auf die Zukunft zeigt. Dies ist in der Tat ein schwer auflösbarer Widerspruch.

Der Staatssekretär verweist in dem Bericht auf die enorme Aufholleistung der Neuen Länder, die vor genau dreißig Jahren eine deutliche Produktivitätslücke zum Westen aufwiesen, diese aber zu einem Großteil aufgeholt haben. Die durchschnittlichen Löhne und Gehälter in den Neuen Ländern liegen bei etwa 85 Prozent des Niveaus der Alten Bundesländer. Gleichzeitig gibt der Bericht zu bedenken, dass die Lebenshaltungskosten in den Neuen Ländern zum Teil deutlich unter denen im Westen liegen. Die realen Einkommensunterschiede seien deshalb deutlich geringer als die gemessenen 15 Prozent durchschnittlicher Gehaltsdifferenz.

Richtig ist aber auch, dass die restliche Lücke sehr langsam geschlossen wird; viele Prognosen, so auch vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, kommen zu diesem Schluss. Mit einer vollständigen Angleichung der Produktivität und der Gehälter sei noch lange nicht zu rechnen.

Dies hat seine Ursache erstens im Erbe der DDR-Wirtschaft und zweitens in verschiedenen Entwicklungen seit der Wende. Zum Erbe der DDR-Wirtschaft muss zunächst festgehalten werden, dass im Herbst 1989 die durchschnittliche Produktivität bei etwas über einem Drittel des Westens lag, und das trotz gut ausgebildeter Fachkräfte. Dadurch, dass die Produktion politisch bestimmt war und sich nicht nach den Märkten (und den dahinter stehenden Präferenzen der Menschen) richtete, wurden Knappheiten nicht berücksichtigt und Innovationen vernachlässigt. Der Kapitalbestand wurde zudem nicht entsprechend gewartet - ein Problem des Kollektiveigentums, für das sich naturgemäß niemand zuständig fühlt. Dies erklärt auch die ...

