The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.09.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2056730323 INFINEON TECH.19/UNBEFR. BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2056730679 INFINEON TECH.19/UNBEFR. BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2058855441 BAWAG P.S.K. 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA 5LM1 XFRA CA49549V1067 KING GLOBAL VENTURES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 3N9 XFRA GB00BKLTQ412 AMRYT PHARMA PLC LS -,06 EQ00 EQU EUR N

CA 3K2 XFRA IT0004496029 EXPERT SYSTEM S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA 7PN1 XFRA SE0013108867 PAYNOVA AB O.N. EQ01 EQU EUR N

CA HPO XFRA US81761L1026 SERVICE PROP.TR. SBI -,01 EQ01 EQU EUR N

CA IRA2 XFRA DE000A2H9BS6 KGAL IMMOSUBSTANZ FD00 EQU EUR N

CA 2RQ XFRA LU0133084623 T. ROWE PR.-EMERG.M.EQ.A FD00 EQU EUR N

CA XTSH XFRA LU0552385618 MORGAN STAN.I-GL.OPP.AEOH FD00 EQU EUR N

CA 2ZY XFRA LU0772957048 NOR.1-NO.AM.ST.EQ. AP EO FD00 EQU EUR N