FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KHE XFRA JP3224200000 KAWASAKI HEAVY IND. 0.298 EUR

0KW XFRA JP3222000006 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD 0.032 EUR

KGU XFRA JP3219000001 KAMIGUMI CO. LTD 0.196 EUR

CPK XFRA JP3218900003 CAPCOM CO.LTD 0.128 EUR

KKA XFRA JP3215800008 KANEKA CORP. 0.425 EUR

KAJ XFRA JP3210200006 KAJIMA CORP. 0.213 EUR

CAC1 XFRA JP3209000003 CASIO COMPUTER 0.170 EUR

OIX XFRA JP3200450009 ORIX CORP. 0.298 EUR

OLL XFRA JP3198900007 ORIENTAL LAND CO. 0.187 EUR

V8H XFRA JP3196000008 ODAKYU EL. RWY 0.094 EUR

OKA XFRA JP3194800003 OKUMURA CORP. 0.349 EUR

OBA XFRA JP3190000004 OBAYASHI CORP. 0.136 EUR

OSA XFRA JP3180400008 OSAKA GAS CO. LTD 0.213 EUR

OJI XFRA JP3174410005 OJI HOLDINGS CORP. 0.060 EUR

OI3 XFRA JP3174150007 OIE SANGYO CO. 0.085 EUR

OBL XFRA JP3173400007 OBIC CO. LTD 0.595 EUR

AB6 XFRA JP3172500005 AUTOBACS SEVEN LTD 0.255 EUR

OKU XFRA JP3172100004 OKUMA CORP. 0.553 EUR

EPK XFRA JP3169800004 ENPLAS CORP. 0.128 EUR

MBO XFRA JP3167480007 MTI LTD. 0.068 EUR

FCV XFRA JP3166900005 F.C.C. CO. LTD 0.247 EUR

NT5 XFRA JP3165700000 NTT DATA CORP. 0.077 EUR

MCN XFRA JP3165650007 NTT DOCOMO INC. 0.510 EUR

NTN XFRA JP3165600002 NTN CORP. 0.064 EUR

ANK XFRA JP3165000005 SOMPO HOLDINGS INC. 0.638 EUR

EI4 XFRA JP3164630000 SQUARE ENIX HLDGS CO.LTD. 0.085 EUR

QMC XFRA JP3162600005 SMC CORP. 1.701 EUR

EZ3 XFRA JP3161140003 EXCEL CO. LTD. 0.153 EUR

AX8 XFRA JP3160950006 AVEX INC. 0.213 EUR

0AW XFRA JP3160670000 AIR WATER INC. 0.170 EUR

EII XFRA JP3160400002 EISAI CO. LTD 0.680 EUR

UBE XFRA JP3158800007 UBE IND. LTD 0.383 EUR

I6I XFRA JP3152820001 INTERNET INITIATIVE JAPAN 0.115 EUR

IBI XFRA JP3148800000 IBIDEN CO.LTD 0.128 EUR

IOC XFRA JP3143600009 ITOCHU CORP. 0.361 EUR