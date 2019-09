FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TC6 XFRA JP3462680004 TAKEEI CORP. 0.085 EUR

TDI XFRA JP3460800000 TAKARA LEBEN CO.LTD. 0.051 EUR

TKS XFRA JP3460000007 TAKARA STANDARD 0.145 EUR

TYC1 XFRA JP3452000007 TAIYO YUDEN CO. LTD 0.094 EUR

TIE XFRA JP3449020001 TAIHEIYO CEMENT 0.255 EUR

PYV XFRA JP3448000004 PAC. MET. CO. LTD 0.170 EUR

TKK1 XFRA JP3443600006 TAISEI CORP. 0.553 EUR

DPR XFRA JP3440400004 DAIO PAPER CORP. 0.043 EUR

SB3 XFRA JP3436150001 SOFTBANK TECHNOLOGY 0.085 EUR

ZOF XFRA JP3436120004 SBI HOLDINGS INC. 0.170 EUR

SFT XFRA JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP. 0.187 EUR

SON1 XFRA JP3435000009 SONY CORP. 0.170 EUR

DF6 XFRA JP3425600008 CENTRAL SPORTS CO.LTD. 0.332 EUR

XSC XFRA JP3421800008 SECOM CO. LTD 0.723 EUR

JP9 XFRA JP3421100003 JAPAN PETROLEUM EXPLORAT. 0.170 EUR

SUI XFRA JP3419400001 SEKISUI CHEM. 0.196 EUR

RYU XFRA JP3419050004 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 0.170 EUR

XSE XFRA JP3415400005 SEINO HLDGS CO.LTD. 0.094 EUR

SE7 XFRA JP3414750004 SEIKO EPSON CORP. 0.264 EUR

RL2 XFRA JP3409000001 SUMITOMO RTY DEV. 0.136 EUR

SMO XFRA JP3407400005 SUMITOMO EL.IND. 0.204 EUR

SSM1 XFRA JP3405400007 SUMITOMO HEAVY 0.476 EUR

SUMA XFRA JP3404600003 SUMITOMO CORP. 0.425 EUR

S19 XFRA JP3402600005 SUMITOMO MET.MNG 0.332 EUR

SMM XFRA JP3401400001 SUMITOMO CHEM. 0.094 EUR

SU2 XFRA JP3400900001 SUMITOMO OSAKA CEM. 0.510 EUR

QSU XFRA JP3400400002 SCSK CORP. 0.553 EUR

SLO XFRA JP3399720006 STELLA CHEMIFA CORP 0.187 EUR

STAA XFRA JP3399400005 STANLEY EL. 0.213 EUR

ZU1 XFRA JP3398000004 SUZUKEN CO LTD 0.272 EUR

SUK XFRA JP3397200001 SUZUKI MOTOR 0.315 EUR

SKM XFRA JP3396350005 SKY PERFECT JSAT HLDG.INC 0.077 EUR

JSY XFRA JP3388450003 JUSTSYSTEMS CORP 0.043 EUR

JHJ XFRA JP3386450005 JXTG HOLDINGS INC. 0.094 EUR

JFR XFRA JP3386030005 JFE HOLDINGS INC. 0.170 EUR