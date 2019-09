FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.823 EUR

A6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.915 EUR

WX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.256 EUR

MK2A XFRA JP3862400003 MAKITA CORP. 0.085 EUR

RSH XFRA NL0000379121 RANDSTAD NV EO -,10 1.110 EUR

COC XFRA LU0501835309 L'OCCITANE INTERNATIONAL

BVI XFRA KYG8672Y1089 TAO HEUNG HOLDINGS 0.007 EUR

LTJ XFRA KYG5697P1046 LUEN THAI HLDGS DL-,01 0.002 EUR

WA5 XFRA JP3992400006 WACOAL HLDGS CORP. 0.340 EUR

ROM XFRA JP3982800009 ROHM CO. LTD 0.638 EUR

RIC1 XFRA JP3973400009 RICOH CO. LTD 0.111 EUR

YGW XFRA JP3959400007 YODOGAWA STEEL WKS 0.213 EUR

YKE XFRA JP3955000009 YOKOGAWA EL. 0.145 EUR

USV XFRA JP3944130008 USS CO. LTD 0.218 EUR

WY2 XFRA JP3943800007 YAMAYA CORP. 0.196 EUR

YHA XFRA JP3942600002 YAMAHA CORP. 0.281 EUR

YPH XFRA JP3942400007 ASTELLAS PHARMA INC. 0.170 EUR

YMT XFRA JP3940400009 YAMATO KOGYO CO.LTD 0.425 EUR

YTT XFRA JP3940000007 YAMATO HLDGS CO.LTD. 0.128 EUR

YMK XFRA JP3937200008 AZBIL CORP. 0.213 EUR

MFY XFRA JP3922800002 MOCHIDA PHARM. 0.340 EUR

MMK XFRA JP3922200005 RELIA INC. 0.153 EUR

MJP XFRA JP3922100007 MORNINGSTAR JAPAN 0.060 EUR

MW7 XFRA JP3919800007 MEIDENSHA CORP. 0.213 EUR

3M0 XFRA JP3918000005 MEIJI HOLDINGS CO.LTD 0.595 EUR

MEC XFRA JP3915350007 MEIKO ELECTRONICS 0.085 EUR

MUR1 XFRA JP3914400001 MURATA MFG 0.400 EUR

MH6 XFRA JP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.808 EUR

MEA XFRA JP3906000009 MINEBEA MITSUMI INC. 0.119 EUR

MIZ XFRA JP3905200006 MIZUNO CORP. 0.213 EUR

MUJ XFRA JP3903000002 MITSUBISHI MAT. 0.340 EUR

MFZ XFRA JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FINL GRP 0.106 EUR

MIE1 XFRA JP3902400005 MITSUBISHI EL. CORP. 0.119 EUR

MIB XFRA JP3902000003 MITSUBISHI LOGISTICS 0.255 EUR

MIH XFRA JP3900000005 MITSUBISHI HEAVY 0.638 EUR