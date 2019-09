FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.293 EUR

XFRA DE000HSH6JY0 HCOB MZC 4 17/20 0.000 %

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.014 EUR

HSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 0.256 EUR

WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.091 EUR

VEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.725 EUR

XFRA DE000HSH4TW8 HCOB MZC 12 14/21 0.000 %

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.476 EUR

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.293 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.371 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.208 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.311 EUR

QAA XFRA US74762E1029 QUANTA SVCS DL-,00001 0.037 EUR

PEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.027 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.375 EUR

LXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.704 EUR

LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 1.052 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.119 EUR

EZ1 XFRA US2939041081 ENZON PHARMACEUT. DL-,01 0.110 EUR

0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.046 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.440 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.156 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 1.061 EUR

AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.150 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.078 EUR

GUJB XFRA HK1203033175 GUANGNAN (HLDGS)NEW 0.001 EUR

XFRA DE000DXA0Q85 LB.HESS.-THR. OP.1466 VAR

XFRA DE000DXA0M06 LB.HESS.-THR. OP.1354 VAR 0.000 %

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.016 EUR

LT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.456 EUR

BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.621 EUR

IDG XFRA AU000000IMD5 IMDEX LTD 0.009 EUR

S0D XFRA AU000000SMR4 STANMORE COAL LTD 0.049 EUR

INNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.000 %