Das Klimapaket der Bundesregierung, das am vergangenen Freitag beschlossen wurde, wirkte sich positiv auf Erneuerbare-Energien-Werte aus. Sowohl Nordex als auch die Papiere von SMA Solar konnten zunächst deutlich zulegen. Allerdings konnten nicht beide Werte die Gewinne verteidigen. Während SMA Solar mit einem Plus von knapp fünf Prozent im Wochenvergleich weiter der stärkste Wert im SDAX ist und sogar am Donnerstag ein neues Jahreshoch markieren konnte, musste Nordex sämtliche Gewinne wieder abgeben.

