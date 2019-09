PANTAFLIX AG: Eerik Budarz zum Chief Financial Officer ernannt DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Personalie PANTAFLIX AG: Eerik Budarz zum Chief Financial Officer ernannt 27.09.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PANTAFLIX AG: Eerik Budarz zum Chief Financial Officer ernannt München, 27. September 2019. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) verstärkt sich ab sofort mit Eerik Budarz als neuem Chief Financial Officer (CFO). Damit setzt das Medien- und Technologieunternehmen eines der auf der Hauptversammlung 2019 avisierten Kernprojekte zeitnah um. Eerik Budarz war bereits in verschiedenen Funktionen für die PANTAFLIX AG tätig. Unter anderem übernahm er Verantwortung als Head of Capital Markets und fungierte als Aufsichtsratsmitglied. Vor seinen Stationen bei der PANTAFLIX AG sammelte Herr Budarz bereits wertvolle Erfahrung im Kapitalmarktumfeld, wo er bei der im TecDAX gelisteten Pfeiffer Vaccum Technology AG die Investor-Relations-Aktivitäten verantwortete und sich zuvor im Investmentbanking als Head of Engineering & Automotive Equity Research bei der Westend Brokers AG und in vergleichbarer Position beim Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co einbrachte. PANTAFLIX baut durch die Besetzung der CFO-Position weiter seine Strukturen aus, um die Unternehmensstrategie wertsteigernd auszuweiten. "Eerik Budarz verfügt über sehr viel Erfahrung, ist im Kapitalmarkt bestens vernetzt, kennt das Unternehmen bereits ausgiebig durch seine vorigen Stationen und kann somit sofort vollumfänglich loslegen. Nun gilt es, die nächsten Schritte ebenso zügig und mit großem Engagement anzugehen, um das Wachstum der PANTAFLIX AG weiter voranzutreiben", sagt PANTAFLIX CEO Nicolas Paalzow. "Es ist mir ein großes Privileg, PANTAFLIX auf dem Weg zur Profitabilität nach Kräften zu unterstützen. Ich bin dem Unternehmen bereits seit mehreren Jahren verbunden und freue mich, bestehende Partnerschaften und das gute Verhältnis zu unseren Investoren weiter auszubauen", kommentiert Eerik Budarz. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de 27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 880993 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 880993 27.09.2019 ISIN DE000A12UPJ7 AXC0050 2019-09-27/08:01