REITs sind grundsätzlich tolle Produkte, um auch in Krisenzeiten weiter dividendenstark profitieren zu können. Viele dieser Immobiliengesellschaften verfügen vom Grundsatz her über ein krisensicheres Geschäftsmodell. Gemietet wird schließlich immer, egal ob die Wirtschaft gerade einen Boom erlebt oder auf eine Rezession zusteuert, wie momentan vielleicht. Nichtsdestoweniger eignen sich alle diese Real Estate Investment Trusts gleichermaßen, um in Krisenzeiten zuverlässige und stabile Dividendenerträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...