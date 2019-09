ABO Invest AG: Bislang bestes Halbjahresergebnis erreicht - vor Steuern 1,8 Mio Euro ADO Properties tütet Immobilienverkauf in Berlin ein - Gewinnsteigerung erwartet (EPRA Net Asset Value 62,60 Euro) alstria office hält mit weiteren neuen Mietverträgen über 16.200 qm Kurs auf Vermietungs-Rekordjahr Pkw-Kartell: BMW will keine gütliche Einigung mit EU-Kommission (Wiwo) Commerzbank verabschiedet neues Strategieprogramm Commerzbank 5.0 Commerzbank skeptischer: Keine steigenden Erträge mehr erwartet - das Marktumfeld habe sich verschärft Commerzbank bietet 11,44 EUR je Comdirect-Aktie Gea macht mit seinem Konzernumbau Ernst, Gespräch mit Vorstandschef Stefan Klebert, FAZ MERCK: KREBSMITTEL ERBITUX IN CHINA IN KOMBINATIONSTHERAPIE ZUGELASSEN Produktion ...

