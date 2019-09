Der mediale Wirbel um US-Präsident Donald Trump und das im Oktober bevorstehende Treffen zwischen den USA und China im Handelsstreit verunsichern die Anleger und drückten am Votag die Kurse in New York ins Minus. Aus Asien kommen am Morgen ebenfalls keine positiven Impulse, so dass der DAX eher richtungslos in den Tag starten dürfte. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

