Franco Nevada (FNV): Streaming-Spezialist im Fokus für Swingtrade

Symbol:ISIN: CA3518581051Mit rund 25 Prozent im Plus hat Franco Nevada deutlich an der positiven Entwicklung bei den Edelmetallen partizipiert. Nach der jüngsten Konsolidierung hat der Kurs heute mit einer Umkehrkerze angedeutet, dass er keineswegs allzu weit nach unten abtauchen möchte.Die aktuellen Turbulenzen rund um das Weiße Haus, den Brexit, den Handelkrieg mit China und den Nahen Osten sorgen momentan für angespannte Stimmung an den Börsen. Sichere Häfen wie Edelmetalle sind in solchen Situationen interessant. FNV ist hier mit Gold, Platin und Öl gut aufgestellt und könnte seine Rallye fortsetzen.Ideal wäre eine Seitwärtsbewegung von einigen Tagen, so dass sich etwas Druck aufbauen könnte. Ein mögliches bullisches Szenario mit einem Ausbruch über 95 USD und einem Stopp Loss bei 93 USD könnte ein lukratives Szenario für Swingtrader darstellen. Die Quartalszahlen am 6. November stören bei desen Überlegeungen momentan nicht.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in FNV.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/franco-nevada-fnv-streaming-spezialist-im-fokus-fuer-swingtrade/