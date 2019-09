Solutiance AG präsentiert sich auf Baader Small-Cap Day - Auftragseingang Q3 659TEUR (+410% ggü. Q3 2018) - Anhaltendes 3D Wachstum - Ambitionierte Guidance 2019 bestätigt DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Konferenz/9-Monatszahlen Solutiance AG präsentiert sich auf Baader Small-Cap Day - Auftragseingang Q3 659TEUR (+410% ggü. Q3 2018) - Anhaltendes 3D Wachstum - Ambitionierte Guidance 2019 bestätigt 27.09.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Solutiance AG stellt am 27.09.2019 auf dem Baader Small-Cap Day in München ihr digital gestütztes Geschäftsmodell für den Betrieb von Immobilien vor. Die Vorstände Uwe Brodtmann und Jonas Enderlein erläutern unter anderem das enorme Umsatz- und Ertragspotenzial für die von Solutiance entwickelte Kombination von effizienten Prozessen, nutzerzentrierter Software und kompetenten Experten für das Betreiben von Immobilien. Mit einem bisherigen Auftragseingang in Q3 in Höhe von 659 TEUR (+410% zu Q3 2018) liegt der Auftragseingang im Rahmen der ambitionierten Guidance für 2019. In der Kombination aus Umsatz gebucht und Auftragsbestand bis Jahresende liegt man per 26. September mit 1.160 TEUR ebenfalls im Rahmen der Guidance. Im 3. Quartal hat Solutiance die Anzahl Kunden mit laufenden Verträgen im Bereich Immobilien um 4 auf 29 ausgebaut. Die Anzahl von Gebäuden mit laufenden Verträgen wurde um 27 auf 159 ausgebaut. Damit setzt sich auch das 3D-Wachstum mit großer Dynamik weiter fort. Die Höhe des Auftragseingangs und die Anzahl und Qualität der gewonnenen Kunden spiegelt den hohen Nutzen der innovativen Lösungen von Solutiance wider. Wie erwartet macht das Dachmanagement 4.0 mit 533 TEUR den größten Teil des Auftragseingangs aus. Es sind 21 neue Objekte mit Rahmenverträgen zur Wartung und Reparaturen hinzugekommen. Hier entwickelt sich insbesondere die Resonanz der Bestandskunden weiterhin positiv. Im Bereich Management Betreiberpflichten konnten mit Allianz Real Estate, HIH Property Management, Berem Property Management und Four Parx vier neue Kunden mit 6 neuen Gebäuden gewonnen werden. Die ersten Aufträge werden dabei so ausgeführt, dass in der Folgezeit der Roll Out über die erheblichen Gebäudebestände der Kunden erfolgen kann. Zum Auftragseingang trägt dieser Bereich bisher in Q3 126 TEUR bei. Zusätzlich zur erfreulichen Entwicklung im Bereich Immobilien nehmen auch die Aktivitäten rund um die smarte elektronische Signatur TrackLean Fahrt auf. Sowohl aus einer Kooperation mit der Firma HENRICHSEN4easy, einem führenden Distributor von Dokumentenmanagementsoftware als auch aus eigenen Vertriebsaktivitäten wurden erste Kunden gewonnen. Dabei sind die Anwendungsfälle bei den Stadtwerken Schweinfurt einfach auf andere Stadtwerke zu übertragen. Dazu Jonas Enderlein: "Der Markt für elektronische Signaturen ist riesig und bisher kaum erschlossen. Wir können TrackLean sehr schlank in bestehende Prozesse und Softwarelösungen integrieren und dabei sehr attraktive Preise anbieten. Diese Kombination stößt im Markt auf immer mehr Zuspruch, weshalb wir unsere vertrieblichen Aktivitäten in diesem Bereich jetzt ausweiten werden." Der Vorstand hält an der Guidance von einem Umsatz von 1,6 Mio. EUR in 2019 fest. Uwe Brodtmann kommentiert: "Durch den intensiven Austausch mit unseren Kunden und unsere vielfältigen Aktivitäten im Markt, kennen wir die bestehenden Potentiale. Wir sind daher nicht nur überzeugt, unsere Ziele bei Umsatz und Auftragseingang für 2019 zu erreichen, sondern auch im Jahr 2020 weiter dynamisch wachsen zu können" 27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solutiance AG Wetzlarer Str. 50 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 - 331 867193 - 00 Fax: +49 - 331 867193 - 99 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Internet: www.solutiance.com ISIN: DE0006926504 WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 881187 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 881187 27.09.2019 ISIN DE0006926504 AXC0058 2019-09-27/08:30