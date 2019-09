Création de 2 500 emplois par le Groupe 5COM en 2 ans

5COM, une ESN spécialisée dans la maintenance informatique, l'assistance, le dépannage et la formation, annonce avoir créé 2500 emplois techniciens dans toute la France sur ces deux dernières années dans le cadre du développement constant de ses activités. Ce faisant, le groupe se positionne comme l'un des plus grands créateurs d'emplois de son marché et affirme sa volonté de jouer un rôle social fort (insertion) en formant et recrutant régulièrement de nouveaux collaborateurs grâce à des formations mises en place avec des organismes de formation partenaires.

En effet, le groupe 5COM a démontré sa capacité à rebondir sur un marché ultra-concurrentiel et à se réinventer en continu en se positionnant sur des domaines d'expertises nécessitant un haut niveau de compétences et une capacité à piloter de grands projets sur tout le territoire. C'est dans ce contexte que le groupe a notamment noué des partenariats forts pour l'installation des compteurs électriques intelligents et connectés. C'est aussi le cas dans le cadre de ses nombreux projets de mise en œuvre de bornes de recharge pour véhicules électriques et de ses travaux d'aménagement en matière de réseaux et infrastructures technologiques.

Maxime Berreby, Président de 5COM « Nous avons pour objectifs de nous développer partout en France et d'accompagner les transformations digitales que nous connaissons : compteurs intelligents, IoT, recharge de véhicules, etc. Tous ces éléments nous ont amenés à positionner le volet humain au centre de notre approche et à faire appel au quotidien à de nouvelles ressources sur toute la France. Nous allons continuer de positionner le volet RH comme une priorité et sommes fiers de jouer un rôle social fort en permettant à nos collaborateurs et sous-traitants de travailler sur des projets qui vont permettre à tous les Français de tirer avantage des sujets liés au numérique. »