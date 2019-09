27.09.2019 - Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7) ernennt Eerik Budarz zum neuem Chief Financial Officer (CFO). Damit setzt das Medien- und Technologieunternehmen eines der auf der Hauptversammlung 2019 avisierten Kernprojekte zeitnah um. Eerik Budarz war bereits in verschiedenen Funktionen für die PANTAFLIX AG tätig. Unter anderem übernahm er Verantwortung als Head of Capital Markets und fungierte als Aufsichtsratsmitglied. Vor seinen Stationen bei der PANTAFLIX AG sammelte Herr Budarz bereits wertvolle Erfahrung im Kapitalmarktumfeld, wo er bei der im TecDAX gelisteten Pfeiffer Vaccum Technology ...

