Die jüngste Akquisition von Vonovia in Schweden kommt bei den Anlegern gut an. Die Aktie hat die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert und steht jetzt vor dem nächsten Kaufsignal. Aus fundamentaler Sicht erscheint der Deal wirklich sinnvoll, so die Meinung der Lampe-Analysten. Auch DER AKTIONÄR hat sich den Deal näher angeschaut.Durch die Akquisition des schwedischen Wohnungsunternehmens Hembla wird sich Vonovias Exposure in Schweden mehr als verdoppeln. Die Analysten vom Bankhaus Lampe erwarten, ...

