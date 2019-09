Sto übernimmt 50,1 % an der VIACOR Polymer GmbH in Rottenburg DGAP-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Sto übernimmt 50,1 % an der VIACOR Polymer GmbH in Rottenburg 27.09.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E I N F O R M A T I O N der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Sto übernimmt 50,1 % an der VIACOR Polymer GmbH in Rottenburg Beteiligung verstärkt Kompetenz des Sto-Konzerns im Bereich Polyurethan-Bodenbeschichtung Stühlingen, 27. September 2019 - Die Sto SE & Co. KGaA, einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, beteiligt sich mit Wirkung zum 1. Januar 2020 - vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts - mit 50,1 % an der VIACOR Polymer GmbH, Rottenburg am Neckar. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich der renommierte baden-württembergische Hersteller einen ausgezeichneten Namen insbesondere im Bereich VIACOR-Industrieböden und Sportbodenbeschichtungen der Marke PORPLASTIC erarbeitet. Das Unternehmen überzeugt vor allem durch die hohe Entwicklungskompetenz und ein vielfältiges Portfolio an interessanten Produkten auf Polyurethan-Basis. Damit ergänzt VIACOR das Know-how des Sto-Konzerns, der hochwertige Produkte für Bodenbeschichtungen unter der Marke StoCretec anbietet. Mit der Beteiligung soll dieses Programm sinnvoll abgerundet und ausgebaut werden. Die Geschäftsführung der VIACOR Polymer GmbH übernimmt unverändert Dr. Ralf Jooss, Gründer und Mitgesellschafter des Unternehmens. Er verstärkt die Sto SE & Co. KGaA insbesondere durch seine Kenntnisse als äußerst erfahrener Unternehmer und Produktentwickler. Die Produktmarken von Sto und VIACOR werden weiterhin unabhängig voneinander am Markt agieren und dabei unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte abdecken. Synergien durch die Zusammenarbeit werden insbesondere in den Bereichen Entwicklung und Produktion erwartet. Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. Ansprechpartner: Rolf Wöhrle, Vorstand Finanzen der STO Management SE, diese handelnd für die Sto SE & Co. KGaA, Tel.: 07744/57-12 41, E-Mail: r.woehrle@sto.com Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik, Tel.: 0911/9597-871, E-Mail: cw@tik-online.de 27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 79780 Stühlingen Deutschland Telefon: +49 (0)7744 57-0 Fax: +49 (0)7744 57-2178 E-Mail: info@sto.com Internet: www.sto.de ISIN: DE0007274136 WKN: 727413 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 881403 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 881403 27.09.2019 ISIN DE0007274136 AXC0070 2019-09-27/09:00