Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Vor einigen Monaten habe ich bei einem großen Online-Versandhändler einen Laptop reklamiert. Die Tastatur ragte nämlich plötzlich aus dem Gehäuse hervor. Der Händler schickte den Laptop zum Hersteller, der dem Händler schriftlich mitteilte: Die Beschädigung ist durch unsachgemäßen Umgang des Kunden mit dem Gerät entstanden. Mit anderen Worten: meine Schuld.

Ich rief wieder beim Callcenter des Online-Händlers an und sagte: "Ich habe nichts falsch gemacht. Da hat sich wohl was im Kunststoffgehäuse verzogen."

Der Callcentermitarbeiter saß nun natürlich in der Zwickmühle: Kunde sagt so, Hersteller sagt anders. Nachdem ich spürte, dass ich bei dem Mann am Telefon weder mit meinen Gewährleistungsrechten noch mit Kulanz weiterkam, zog ich frustriert die Daumenschrauben an: "Wenn Sie sagen, dass Sie dem Hersteller glauben, dann bedeutet das ja zu Ende gedacht: Sie unterstellen mir zu lügen."

In meiner Rolle als Kunde mag ich diesen Schachzug, weil ich damit den Dienstleister in Bedrängnis bringe, ohne auszuteilen. Ich fasse nur zusammen, was er von mir hält. Und das konnte er doch unmöglich so stehen lassen. Der Mann an der Leitung überlegte nicht lange (und vielleicht war das der Fehler). Auf meine Zusammenfassung "Sie unterstellen mir zu lügen", antwortete er wie aus der Pistole geschossen: "Ja." Ich war baff.

Der Dienstleister hatte offenbar ganz vergessen, worum es ging: Den Kunden an das Unternehmen zu binden. Damit er dort auch künftig noch Geld ausgeben wird. Stattdessen legte der Callcenter-Mitarbeiter sein Ziel um: nämlich darauf, in seiner Argumentation konsequent zu wirken. Das aber macht vielleicht den Mitarbeiter froh, nicht aber den Kunden. Der könnte mit einer Menge Inkonsequenz gut leben, solange er davon profitiert. Damit wären wir bei:

Fehler Nummer 1: "Das glaube ich Ihnen nicht."

Was hätte der Callcenter-Mann stattdessen antworten können, um den Vorwurf der Lüge zu umgehen? "Ach, ich schenke Ihnen einfach 1000 Euro. Bleiben Sie uns treu." Sowas, klar. Es geht aber hier nicht darum, dem Kunden in der Sache entgegenzukommen (das wäre aus Kundensicht natürlich ein Traum, aber keine Kolumne wert). Sondern in der Kommunikation.

"Sie unterstellen mir zu lügen?" Niemals darf darauf ein Ja folgen, wenn für eine Lüge kein Beweis vorliegt. Wie wäre es damit?: "Ich glaube ja gar nicht, dass Sie mir bewusst die Unwahrheit sagen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Sie sich irren. Jeder irrt sich mal."

Der Kunde könnte dann antworten: "Aber Sie wissen es eben nicht sicher. Sie unterstellen es nur." Und so weiter. Aber der Vorwurf der Lüge, und damit des bösen Willens, ist vom Tisch.

Dienstleister sollten sich im Kundengespräch nicht festnageln lassen auf Statements, die einer Unverschämtheit gleichkommen, selbst wenn der Kunde letztendlich den roten Teppich dazu ausgerollt hat. Am Ende ist der Kunde sonst oben auf, weil er sich zurecht empören darf. Damit verfehlte der Dienstleister aber sein Ziel.

Fazit: Dem Kunden böse Absichten zu unterstellen, kann nur nach hinten losgehen, solange sich der Vorwurf nicht beweisen lässt. Wenn schon Mutmaßungen, dann solche ohne moralischen Vorwurf (z. B. Irrtum statt Lüge).

Fehler Nummer 2: "Ist mir doch egal."

Typischer Fall: Fahrgast kommt ins Service-Center des Nahverkehrsunternehmens, ...

