Unterföhring (ots) - Stimme bleibt Trumpf am Donnerstag! "The Voice of Germany" punktet mit hervorragenden 19,3 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Die neunte Staffel liegt damit weiter über dem Vorjahresschnitt auf ProSieben. Und auch die digitale Performance von TVOG ist gewachsen: Allein Claudia Emmanuela Santoso holt mit ihrer Version von "Never Enough" mehr als 14,8 Millionen Views auf YouTube. "The Voice of Germany" verhilft ProSieben am Donnerstag zum Prime Time-Sieg und mit 12,7 Prozent bei den 14 bis 49-Jährigen auch zum Tagesmarkt-Sieg.



Erfolgreicher Anschluss auf der roten Sieben: "red." überzeugt mit 15,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern in der Late Prime.



Diese Talente singen in der sechsten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Sonntag, 29. September 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1: Ann-Christin Klos (27, Enger NRW), Bastian Stein (16, Kobern-Gondorf, Rheinland-Pfalz), Andrew Telles (36, Berlin), Giulia Grimaudo (19, Nordrach, Baden-Württemberg), Madline Wittenbrink (30, Gütersloh), Barbara Alli (37, Wien, AUT), Felix (24) und Emma (20) Kohlhoff aus Stuttgart, Dalja Heiniger (21, Thun, CH), Dominik Wrobel (25, Eisenstadt, AUT), Katja Wiegand (38, Erfurt), Jakob Rauno (23, Kiel), Ayla Rönisch (17, Oldenburg), Tori Roe (23, Hannover).



Wie geht's weiter bei "The Voice of Germany"? Bereits jetzt stehen die ersten 30 Minuten der sechsten Ausgabe der Blind Auditions exklusiv auf Joyn zur Verfügung. Und auch alle weiteren Folgen sind in der App nach Ausstrahlung kostenlos abrufbar.



"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.



Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 27.09.2019 (vorläufig gewichtet: 26.09.2019)



Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment

Constanze Wagner

Tel. +49 [89] 9507-1171

Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:

Susi Lindlbauer

Tel. +49 [30] 3198 - 80822

Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4386761